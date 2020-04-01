Число заразившихся коронавирусом в России приближается к трем тысячам

Семь новых смертельных случаев пациентов с Сovid-19 зафиксировано за сутки в России, общее число смертей выросло до 24. В России уже 2 777 человек заражены коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

440 новых случаев коронавируса зафиксировано в 35 регионах, общее число диагнозов выросло до 2 777, сообщает оперативный штаб.

267 новых случаев коронавируса зафиксировано за сутки в Москве, общее число заразившихся выросло до 1880 человек. Почти половина новых заболевших коронавирусом в столице России моложе 45 лет, уточнили в штабе. При этом за сутки диагноз был подтвержден у 29 детей.

Пять из семи летальных случаев зарегистрированы в Москве, один человек умер в Московской области, один - в Псковской (это второй случай в Псковской области, о нем накануне сообщал губернатор).

За сутки 69 человек после инфицирования Covid-19 были выписаны в России, общее число выздоровевших выросло до 190, следует из сообщения федерального штаба.