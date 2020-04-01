Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 100 тыс.

По меньшей мере 102 136 случаев заражения коронавирусом нового типа было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в среду в Минздраве Испании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, 9 053 человека умерли, 22 647 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (29 840). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.

Во вторник днем ведомство информировало о 94 417 заболевших и 8 189 жертвах эпидемии. Число инфицированных превысило количество выявленных случаев в Китае.