Количество смертей от коронавируса в Иране превысило 3 тыс.

Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, в Иране за сутки составило 138 случаев, а общее число умерших превысило 3 тыс.

Такие данные привел в среду глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования исламской республики Киянуш Джаханпур, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Со вчерашнего дня выявлено 2987 новых случаев коронавируса в стране. Общее число заболевших составляет 47 593 человека", - приводит его слова агентство ISNA. Джаханпур добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 138 человек, общее количество летальных исходов в настоящее время составляет 3038".