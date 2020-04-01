https://news.day.az/world/1218690.html В Дагестане закрывают мечети
В Дагестане закрывают мечети
В связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса муфтият Дагестана принял решение временно закрыть мечети.
"Появилась необходимость приостановить посещение мечетей. Большая просьба ко всем прекратить споры и частные дискуссии о том, как надо было, как лучше было, и последовать указаниям старших и более осведомленных", - говорится в сообщении муфтията, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Такое решение принято в связи с новым указом главы Дагестана Владимира Васильева о режиме самоизоляции в целях недопущения распространения вируса COVID-19, отмечается в сообщении.
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