Дикие козы заполонили опустевший Уэльс

Дикие козы атаковали маленький городок Лландидно в Северном Уэльсе. Из-за карантина, объявленого в стране, они беспрепятственно гуляют по площадям и паркам, ощипывают кусты и вытаптывают лужайки. Местная полиция не успевает следить за передвижением животных.

Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В этом году они свободно бродят по городу и становятся все более смелыми без людей", - рассказывают местные жители.

Известно, что козы этого вида пришли в город с морского побережья, они пасутся там уже долгие годы. Родиной их обитания ученые считают северную Индию и Кашмир.