Так выглядит смс-пропуск на время самоизоляции в Татарстане

Жители Татарстана теперь смогут выходить на улицу только после получения спецпропусков.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, согласно постановлению правительства республики, спецпропуска для выхода на улицу не понадобятся, если человек планирует сходить в ближайший магазин или аптеку, получить экстренную медпомощь, выгулять домашних животных около дома, вынести мусор, а также в случае прямой угрозы жизни и здоровью.

Для получения разрешения, необходимо зарегистрироваться на специальном интернет-сервисе и направить СМС-сообщение на короткий номер. Гражданин направляет бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 с таким текстом: РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания.

В ответ он получает СМС-сообщение с уникальным кодом регистрации. После этого надо отправить повторное СМС-сообщение на номер 2590 с текстом "ЦЕЛЬ" и указать цели передвижения. Передвижение считается разрешенным, если гражданин получил ответное СМС-сообщение с уникальный кодом разрешения. Там указывается период его действия.

Напомним, что 19 марта президент Татарстана Рустам Минниханов ввел в республике так называемый режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

