COVID-19: Африка умоляет о помощи

В условиях пандемии африканскому континенту может понадобится не менее $100 млрд для поддержки работы национальных систем здравоохранения. Об этом сообщили в Экономической комиссию для Африки, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Пока в условиях отсутствия средств правительствам остается лишь предпринимать карантинные меры. В Лагосе, в одном из финансовых центров континента с его многомиллионным населением, был объявлен карантин.

Всего, как сообщает AFP, в Африке были зарегистрированы (к середине этой недели) почти 6 тысяч случаев заражения коронавирусом и без малого 200 летальных исходов в результате этой инфекции.

Сотрудник Программы развития ООН (UNDP) Аким Стейнер делится своей тревогой: "Что будет дальше с наиболее нуждающимися странами перед этим цунами COVID-19? Они самые неподготовленные, и наша главная проблема сегодня, что мы не можем в короткие сроки их обеспечить ни медицинским оборудованием, ни квалифицированным персоналом. И для них все может обернуться настоящей эпидемиологической катастрофой".

Как считают эксперты, даже масштабы эпидемии Эболы не идут ни в какое сравнение со столь крупным кризисом, как пандемия COVID-19.

Пик заражений и смертей на африканском континенте придется на следующие 2 - 3 недели, однако эхо происшедшего будет ощущаться как минимум в течение ближайших полутора лет.