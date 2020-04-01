Австралия изымает дефектные маски из Китая

После того, как недавно представители здравоохранения в Европе пожаловались на дефектные медицинские поставки из Китая, Австралийская радиовещательная корпорация (ABC) сообщила в среду, что власти страны также изъяли неисправное китайское медицинское оборудование.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Washington Post, по данным ABC, среди изъятых предметов было около 800 000 лицевых масок и другой защитной одежды, причем некоторые из них были названы контрафактной продукцией.

"Мы начали наблюдать подобного рода вещи примерно три недели назад, когда новости о пандемии действительно пошли на взлет", - цитирует ABC одного чиновника, который говорил на условиях анонимности.

По состоянию на среду в Австралии число погибших в результате вспышки заболевания коронавирусом составило 21 человек, подтверждено более 4800 случаев заражения.

В некоторых странах Европы, гораздо более пораженных вирусом, правительства также отметили дефекты в недавних поставках из Китая.

В частности, на прошлой неделе власти Нидерландов заявили, что они отозвали 600 000 масок типа FFP2 китайского производства. Решение было принято после того, как многочисленные тесты подтвердили, что они не соответствуют стандартам качества страны, согласно голландской вещательной ассоциации.

Кроме того, в Испании власти заявили, что комплекты для тестирования на коронавирус, импортированные из Китая, оказались весьма неточными. В ответ на это посольство Китая в Испании заявило, что Испания не должна была заказывать товары у компании, поскольку она не входит в перечень сертифицированных поставщиков Пекина.

Как говорят аналитики, дефектные поставки китайского производства в страны по всему миру выявили, в какой степени стремительное наращивание производства оборудования, поощряемое Пекином для предотвращения вспышки коронавируса, может привести к ухудшению стандартов качества.

Абдул Керимханов