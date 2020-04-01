В Китае более трети больных с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Более трети больных вызываемым новым коронавирусом заболеванием в Китае находятся в критическом или тяжелом состоянии. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 31 марта, 2004 пациента проходили лечение в медучреждениях КНР от вызываемого коронавирусом заболевания.

"Сейчас более одной трети больных находится в тяжелом или критическом состоянии, и мы должны приложить все усилия, чтобы помочь им вылечиться", - приводит слова Ми Фэна агентство "Синьхуа".

Общее число заболевших в Китае с момента вспышки коронавирсуа достигло 81 554, из них 76 238 вылечены и выписаны из больниц, 3 312 умерли. Общее число ввозных случаев заражения коронавирусом нового типа в КНР достигло 806, из них 691 по-прежнему находятся под наблюдением медиков (20 в тяжелом состоянии), а 115 вылечены и выписаны из больниц.