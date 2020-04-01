В Лондоне умер заразившийся коронавирусом экс-премьер Сомали

Бывший премьер-министр Сомали Нур Хасан Хусейн умер, заразившись коронавирусом. Об этом сообщило в среду Сомалийское национальное информационное агентство (SONNA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, 83-летний сомалийский политик ушел из жизни в одной из больниц Лондона.

Нур Хасан Хусейн занимал пост премьер-министра Сомали с 2007 по 2009 годы.