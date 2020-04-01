https://news.day.az/world/1218784.html В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 900
В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 900
Количество случаев заражения коронавирусом в Швейцарии выросло за последние сутки на 963, до 17 139 человек. Об этом сообщило в среду Федеральное управление здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Положительные тесты [на коронавирус] получены к настоящему моменту у 17 139 человек, умерли 378 человек", - указывает ведомство. Таким образом число заразившихся выросло на 963, а умерших - на 5.
По состоянию на 30 марта в стране было зафиксировано 16 176 случаев заражения коронавирусом и 373 летальных исхода. Первый инфицированный был выявлен в Швейцарии 25 февраля.
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