В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 900

Количество случаев заражения коронавирусом в Швейцарии выросло за последние сутки на 963, до 17 139 человек. Об этом сообщило в среду Федеральное управление здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Положительные тесты [на коронавирус] получены к настоящему моменту у 17 139 человек, умерли 378 человек", - указывает ведомство. Таким образом число заразившихся выросло на 963, а умерших - на 5.

По состоянию на 30 марта в стране было зафиксировано 16 176 случаев заражения коронавирусом и 373 летальных исхода. Первый инфицированный был выявлен в Швейцарии 25 февраля.