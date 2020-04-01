Секреты русских "звезд": "У каждого русского должен быть свой армянин"

Армянское лобби прививает россиянам рабскую зависимость, формирует в среде российской общественности, особенно среди представителей сферы кино, культуры, шоу-бизнеса, что их путь к славе пролегает через присягу верности или хотя бы лояльности к армянству.

И многие как-то очень хорошо это усвоили: многочисленная череда российских "звезд" и "звездочек" - от Ольги Бузовой до Павла Воли, от Семена Слепакова до Александра Реввы, от Ивана Урганта до Владимира Познера, от Валерия Гергиева до Надежды Бабкиной... Одни поют "Армения моя..", другие постят сэлфи с восторгами "А за тобою Арарат!", третьи заявляют, что мечтают о "ста друзьях-армянах", четвертые, как Надежда Бабкина, открыто признают по доброте душевной, что "у каждого русского должен быть свой армянин". То есть, иначе в современной России никак не выжить и не пробиться к славе.

Сегодня все армянские СМИ взорвались цитированием гениального изречения Надежды Бабкиной об армянах, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

Так, солист группы в театре "Русская песня" Надежды Бабкиной, дудукист Карен Арутюнян рассказал о том, как оказался в русской фолк-группе, играя на армянском народном инструменте.

"Однажды я у Надежды Георгиевны спросил: "Вот мы уже 16 лет работаем в театре, и почему я продолжаю тут быть, ведь я Карен Арутюнян и никакого отношения к вам не имею?". Она мне ответила так: "Знаешь, Карен, у каждого русского должен быть свой армянин", - рассказал Арутюнян.

Ведущий Алексей Кортнев на это заметил, что это чистая правда и касается всех его друзей.

Арутюнян также рассказал историю о том, как в бассейне заметил известного фольклориста, актера Андрея Мерзликина.

"И тут мои эмоции не выдерживают, я хватаю Андрея и вместе с ним прыгаю в бассейн. Он полностью в одежде и успевает только отбросить чемодан", - рассказал Арутюнян.

Солист группы Юрий Постарнаков, пересказывая версию Мерзликина, отметил: "От мокрого армянина с счастливым лицом никуда уже не деться и нужно спасать вещи".

Армянское издание также с гордостью цитирует дирижера Валерия Гергиева, который немногим ранее заявил в эфире у Урганта, что "ничего не страшно, если у тебя есть сто армян".

Гергиев и Ургант усиленно доводили до внимания влиятельного армянского лобби России свою преданность и любовь к армянам. Гергиев, ставший известным дирижером в России и за счет России, во всеуслышание подчеркивал, что своим успехом, оказывается, обязан исключительно армянам.

Но дальше всех пошла выскочка Тина Канделаки, которая ранее представлялась грузинкой, а после того, как в России беспрецедентно укрепилось влияние армянского лобби, вдруг стала позиционироваться армянкой и завела "крепкую" дружбу с "крестной мамой" армянского лобби России Маргаритой Симоньян.

Формально российское агентство Sputnik, которое возглавляет Симоньян, как-то разместило статью под названием: "Ет инча катарвум?!" Телеведущая Тина Канделаки искала маски, а нашла армянина", в которой сообщали, что бизнесвумен Тина Канделаки уже не первый раз при подходящем случае переходит на армянский язык. "И хотя знание языка у нее на уровне пары фраз, но телеведущая активно их использует".