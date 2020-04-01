МАГАТЭ снабдит 40 стран оборудованием для быстрой диагностики коронавирусной инфекции

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направляет первую партию оборудования в более 40 стран для диагностики нового коронавируса методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ ПЦР). Об этом сообщила в среду эта международная организация со штаб-квартирой в Вене.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"МАГАТЭ направляет первую партию оборудования в более чем 40 стран, чтобы предоставить им возможность использовать ядерную технологию для быстрого обнаружения коронавируса, вызывающего COVID-19. Эта чрезвычайная помощь является частью ответа МАГАТЭ на запросы о поддержке примерно от 90 государств-членов в борьбе с растущим числом инфицирований по всему миру", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Диагностическое оборудование, реагенты, средства индивидуальной защиты, лабораторные расходные материалы для проведения анализов будут направлены в лаборатории в Африке, Азии, Европе, Латинской Америке и страны Карибского бассейна. В ближайшие недели ожидается новая поставка оборудования другим странам, обратившимся к МАГАТЭ за помощью. "Сотрудники МАГАТЭ прилагают все усилия, чтобы обеспечить доставку этого критически важного оборудования как можно быстрее туда, где оно больше всего необходимо", - отметил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Первая партия стоимостью около €4 млн поможет странам проводить анализы с помощью метода ОТ ПЦР. Он позволяет точно выявлять вирус в течение нескольких часов. Как отмечается, отправка оборудования стала возможна благодаря финансовой поддержке США, Канады, Нидерландов, Китая и Австралии.