Чечня полностью закрывает въезд и выезд
Наземное и воздушное сообщение с Чечней после 5 апреля будет полностью закрыто из-за коронавируса, в республике будут начаты мероприятия по санитарной очистке районов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Об этом общественность проинформировал глава республики Рамзан Кадыров в Instagram.
По его словам, въезд и выезд будет разрешен только для продовольственных и санитарных целей.
Кадыров подчеркнул, что тем, кто должен перемещаться по долгу службы, выдадут специальные пропуска.
Он предупредил, что те, кто хотят выехать или напротив, вернуться в Чечню, должны это сделать до 5 апреля, власти окажут им содействие.
Кадыров сообщил, что поскольку речь идет о безопасности его земляков, он обязан принимать решительные меры.
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