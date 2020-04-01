Чечня полностью закрывает въезд и выезд

Наземное и воздушное сообщение с Чечней после 5 апреля будет полностью закрыто из-за коронавируса, в республике будут начаты мероприятия по санитарной очистке районов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом общественность проинформировал глава республики Рамзан Кадыров в Instagram.

По его словам, въезд и выезд будет разрешен только для продовольственных и санитарных целей.

Кадыров подчеркнул, что тем, кто должен перемещаться по долгу службы, выдадут специальные пропуска.

Он предупредил, что те, кто хотят выехать или напротив, вернуться в Чечню, должны это сделать до 5 апреля, власти окажут им содействие.

Кадыров сообщил, что поскольку речь идет о безопасности его земляков, он обязан принимать решительные меры.