Subaru останавливает свои заводы в Японии

Компания Subaru Corporation распространила официальное сообщение о том, что 1 апреля принято решение о закрытии всех своих предприятий по производству автомобилей и комплектующих в Японии из-за ряда причин, вызванных коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В своем релизе корпорация сообщает, что это "временная вынужденная мера и она вызвана перебоями в цепочке поставок между производителями комплектующих и сборочными предприятиями на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а так же снижением спроса на автомобили на фоне быстрого распространения вируса COVID-19 по миру".

Заводы в префектуре Гумма, где собирают машины и выпускают моторы и трансмиссии, остановятся с 11 апреля по 1 мая 2020 года, а конвейеры планируется запустить 11 мая. 23 марта 2020 года Subaru уже закрыла до 20 апреля свой завод в США.