Власти ФРГ решили продлить ограничения, введенные из-за коронавируса

Власти Германии продлят введенные из-за распространения коронавируса ограничения еще как минимум на две недели - до 19 апреля включительно. Такое решение было принято в среду по итогам заседания представителей правительства ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель и властей федеральных земель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия не знает праздничных дней", - сказала Меркель в своем аудиоподкасте. Она использует подобный формат с тех пор, как ушла на домашний карантин. "Мы дали ясно понять, что принятые решения имеют силу и во время предстоящих пасхальных праздников", - подчеркнула канцлер.

"Будет плохо, если мы преждевременно ослабим ограничения на социальные контакты, а потом будем вынуждены пойти на попятную", - считает она. "Я знаю, что это жесткие меры, но они спасают жизни", - сказала Меркель. Глава правительства ФРГ призвала немцев на праздниках "отказаться от частных поездок и посещения родственников" и соблюдать дистанцию по отношению к другим людям.

Срок действия принятых ранее властями мер изначально истекал 6 апреля. В Германии сейчас почти вся общественная жизнь сведена к нулю. По всей стране закрыты музеи, театры, концертные и выставочные залы, рестораны, бары, парикмахерские, косметические салоны, бассейны и спортивные залы. Людям запретили собираться более чем по двое, исключения сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей. Также следует, находясь на улице или в магазинах, соблюдать дистанцию 1,5 метра от ближайшего человека. Нарушения ограничений контролируют полиция и административные органы.

В то же время люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах при соблюдении вышеназванных мер. При этом никто не запрещает каждой отдельной федеральной земле действовать жестче. К примеру, в Гессене ходить по улицам можно не по двое, а только в одиночку. Бавария и Саксония ввели повсеместный карантин, ограничения там жестче, чем в других регионах.