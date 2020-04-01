Германия и Канада сильнее всего пострадают от вспышки коронавируса в мире

Германия и Канада входят в число крупнейших экономик мира, наиболее подверженных шокам, связанным с коронавирусом, из-за их зависимости от торговли, говорится в отчете аналитиков ING Group, передает Bloomberg.

В докладе говорится, что быстрое распространение COVID-19 в США и связанные с этим экономические последствия могут создать "значительные проблемы" для Канады. По данным женевского центра международной торговли (ITC), Канада в 2019 году импортировала из США товаров на $453 миллиарда, включая автомобили, оборудование и нефть, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласно отчету в числе крупных экспортеров Германия особенно уязвима к шокам производства из-за своей зависимости от иностранного спроса на немецкое оборудование, автомобили и фармацевтические товары. По данным ITC, в 2019 году Германия экспортировала товаров на $1,49 триллиона.

"Открытые экономики будут страдать более длительный период времени от воздействия коронавируса на спрос и предложение, - говорится в отчете. - Даже после того, как распространение вируса будет поставлено под контроль внутри страны, страны с открытой экономикой продолжат страдать от последствий распространения вируса из-за падения спроса в странах, которые все еще борются с кризисом".

В докладе говорится, что экономика США будет несколько более защищена от торговых шоков.

Страны, чей экспорт составляет пропорционально небольшую часть их общего производства - как США, Индия и Бразилия - пострадают меньше, чем страны, которые в наибольшей степени зависят от иностранного спроса, такие как Ирландия, Венгрия, Сингапур и Вьетнам, согласно отчету.

В докладе также отмечается, что в ходе этого кризиса закрытые экономики не обязательно находятся в лучшем положении, чем открытые экономики.

"Окажется ли страна в лучшем положении, во многом зависит от того, насколько сильно ее производственные мощности поражены вирусом", - говорится в документе.