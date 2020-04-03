Переговоры ОПЕК+ могут состояться на следующей неделе

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) запустила процесс подготовки к переговорам в рамках ОПЕК+, инициированный Саудовской Аравией. Встреча может состояться на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС источник, принимающий участие в подготовительном процессе, передает Day.Az.

"Встреча может состояться на следующей неделе. Мы начали коммуникации со странами по этому вопросу", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться встреча стран ОПЕК+.

Собеседник агентства не уточнил, в каком формате могут быть организованы переговоры.

Саудовская Аравия накануне вечером призвала срочно созвать заседание стран ОПЕК+ для обсуждения решений по рынку нефти.

Заявление королевства последовало после переговоров американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Трамп считает, что крупнейшие нефтедержавы должны совместно найти выход из кризиса на рынке нефти. Он предложил сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать падение спроса из-за пандемии коронавируса.