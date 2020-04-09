Погоня медиков за психически нездоровым зараженным мужчиной попала на видео

Жители города Арзамас Нижегородской области засняли погоню медиков в защитных спецкостюмах за неизвестным мужчиной. Видеозапись опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по данным издания, на видео попали врачи-инфекционисты, которые пытались поймать якобы зараженного коронавирусом гражданина, чтобы отправить его в больницу.

Baza также отмечает, что мужчина психически нездоров. Чем закончилась погоня, не уточняется.

4 апреля стало известно, что суд в Оренбурге арестовал местного жителя на семь суток за то, что он повторно нарушил режим самоизоляции - после первого нарушения он получил предостережение. По данным полиции, мужчина находился на "удаленном расстоянии от места жительства". Ему вынесли наказание по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека с коронавирусом умерли, 580 - выздоровели.