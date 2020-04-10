В США заявили, что приветствуют готовность ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти

Соединенные Штаты приветствуют сообщения о достижении странами - участницами формата ОПЕК+ принципиальной договоренности о сокращении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Об этом заявил в четверг в Вашингтоне информационному агентству Reuters представитель администрации США высокого ранга, пишет ТАСС.

"Эти обязательства послали бы важный сигнал о том, что все государства, являющиеся крупными производителями нефти, упорядоченным образом ответят на рыночную конъюнктуру, вызванную пандемией, которую спровоцировало распространение [нового] коронавируса", - сказал упомянутый представитель исполнительной ветви власти США.

Он также напомнил, что в пятницу пройдут экстренные переговоры министров энергетики стран Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции. В них будет участвовать и министр энергетики США Дэн Бруйетт, подтвердил представитель вашингтонской администрации.