https://news.day.az/world/1222077.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Орду произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:23 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Корган.
Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.
Землетрясение также ощущалось в близлежащих провинциях.
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