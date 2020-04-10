В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Орду произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:23 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Корган.

Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.

Землетрясение также ощущалось в близлежащих провинциях.