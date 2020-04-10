Microsoft выделит $20 млн на борьбу с распространением коронавируса

Американская корпорация Microsoft намерена направить $20 млн на помощь специалистам в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В документе отмечается, что средства будут выделены в рамках программы Microsoft по применению искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Часть указанной суммы израсходуют на содействие исследователям, которые изучают новый коронавирус с целью "разработки вакцины, средств диагностики и терапии". Кроме того, компания намерена финансировать проекты распространения достоверных сведений о вирусе.

Microsoft, в частности, обещает предоставить исследователям доступ к некоторым вычислительным мощностям, которыми располагает компания, а также содействовать в работе с базами данных. В заявлении приводятся слова руководителя подразделения Microsoft по научной работе Эрика Хорвица. "Данные и вычислительные мощности помогут смягчить негативный эффект пандемии", - отметил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 452 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 16,1 тыс. человек.