Boeing хочет уволить 10% сотрудников

В условиях противостояния негативным последствиям пандемии коронавируса руководство Boeing готово пойти на крайние меры. По информации газеты The Wall Street Journal, руководство американской авиастроительной корпорации Boeing рассматривает план, включающий в себя сокращение штата сотрудников на 10%, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщают источники газеты, некоторых сотрудников раньше времени отправят на пенсию, другим досрочно расторгнут контракты, выплатив при этом компенсацию. Однако часть персонала просто будет уволена. По оценке WSJ, в различных подразделениях Boeing по всему миру работают на данный момент порядка 160 тысяч человек.

Решение еще не принято, отмечает издание, добавляя, что один из вопросов касается сотрудников, работающих на предприятиях, выполняющих военные заказы авиапроизводителя.

Тем не менее вариант с массовым сокращением выглядит вполне реалистично: Boeing начала терять высоту еще в прошлом году из-за многочисленных скандалов, связанных с экс-флагманом, пассажирским самолетом 737 MAX. Компания приостановила производство пассажирского лайнера в этом году, серьезно нарастила долговую нагрузку, чтобы оплачивать простой производства, стоянку самолетов, от которых отказались покупатели, а также многомиллионные иски от жертв двух авиакатастроф со злополучными лайнерами. Так что кризис в авиаотрасли, вызванный пандемией коронавируса, ударил по уже задыхающейся компании. Тем не менее, когда администрация Трампа заявила, что готова поддерживать американских производителей, но при этом рассчитывает на покупку определенных пакетов их акций, в Boeing заявили, что такая поддержка им не нужна.