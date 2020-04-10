Европейской экономике окажут поддержку в размере €540 миллиардов

Министры финансов стран ЕС согласовали план по предотвращению беспрецедентной рецессии. На поддержку экономики блока выделят в общей сложности €540 миллиардов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Сегодня мы договорились о трех сетях безопасности и плане восстановления, чтобы наши экономики могли расти вместе, а не порознь, когда кризис останется позади", - подвел итоги состоявшейся телеконференции председатель Еврогруппы, министр финансов Португалии Мариу Сентену.

"Три сети" предназначаются для работников, предпринимателей и правительств. На поддержку первой категории выделят €100 миллиардов. Деньги пойдут на борьбу с безработицей и сохранение рабочих мест. Для этого будет создан временный финансовый инструмент поддержки схемы сокращенного рабочего дня SURE.

Предприятиям ЕС будут предложены кредиты от Европейского инвестиционного банка в общей сложности на €200 миллиардов. В приоритете будет поддержка малого и среднего бизнеса.

Но главное - это задействование Европейского стабилизационного механизма для предоставления правительствам кредитных линий на €220 миллиардов. Эти средства будут выделять странам, больше всем пострадавшим от пандемии. Но расходовать их можно будет только на нужды системы здравоохранения и на то, что необходимо для преодоления вспышки COVID-19. По словам Сентену, механизм постараются запустить в ближайшие 2 недели.