В Йемене зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Йемене.

Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на национальный чрезвычайный комитет Йемена по борьбе с распространением коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили данные о первом подтвержденном случае [заражения], зафиксированном в провинции Хадрамаут", - приводит заявление комитета телеканал.

Подробности о состоянии инфицированного не приводятся.