https://news.day.az/world/1222099.html В Йемене зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Йемене зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Йемене.
Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на национальный чрезвычайный комитет Йемена по борьбе с распространением коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы получили данные о первом подтвержденном случае [заражения], зафиксированном в провинции Хадрамаут", - приводит заявление комитета телеканал.
Подробности о состоянии инфицированного не приводятся.
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