В России представили тест-системы для выявления коронавируса за 20 минут

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса. Результат можно будет получить через 15-20 минут, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Полтора года назад по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой был разработан прибор "Индикатор-Био", сконструированный в Троицком инженерном центре. Представленная сегодня тест-система на основе специальных микрофлюидных чипов разработана для использования в этом приборе", - поясняется в релизе.

В России зафиксированы почти 12 тысяч случаев заражения, 94 человека умерли. Во многих регионах страны действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома, прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.