12-я смерть от коронавируса в Армении

В Армении еще один пациент умер от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Арсен Торосян на заседании постоянной комиссии НС по здравоохранению и социальным вопросам, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"На данный момент у нас зарегистрировано 12 смертей, о которых мы еще официально не объявили", - сказал он.

Министр также заявил, что циркуляция коронавируса как такового вышла из-под контроля.

Напомним, по состоянию на 10 апреля в Армении было подтверждено ещё 16 случаев коронавирусной инфекции, общее количество подтвержденных случаев составляет 937, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.