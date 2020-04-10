США предсказали рекордную безработицу
Экономисты, опрошенные Bloomberg, предсказали США рекордный за всю историю страны уровень безработицы по окончании пандемии коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее масштабы превзойдут показатели времен Великой депрессии, начавшейся в 1929 году.
Аналитики ожидают падения ВВП США на 25 процентов в годовом выражении в период с апреля по июнь. Уровень безработицы при этом достигнет 12,6 процента. Такие результаты будут "удручающими", пишут экономисты, особенно на фоне беспрецедентных мер, которые принимают правительство и Федеральная резервная система (ФРС).
Последняя запустила уже несколько программ поддержки экономики. В рамках них регулятор скупает у банков ценные бумаги, предоставляя кредитным организациям ликвидность для выдачи кредитов, а специально созданная им структура самостоятельно кредитует наименее защищенные слои населения и предприятия.
Во второй половине года эксперты прогнозируют возврат к экономическому росту, однако общие результаты по итогам 2020-го все равно окажутся отрицательными. Ожидается, что ФРС оставит базовую ставку (по которой банки кредитуют друг друга и которая влияет на общий уровень ставок на рынке) на близком к нулевому уровне вплоть до 2022 года.
На неделе с 30 марта по 5 апреля в США было зарегистрировано 6,6 миллиона впервые поданных заявок на пособия по безработице против ожидавшихся 5,5 миллиона. Всего за три последние недели число впервые поданных заявок составило 16,7 миллиона.
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