Врачам в Эквадоре приходилось ждать смерти пациента для лечения другого.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал местный медработник.

"Нам часто приходилось ждать, пока один пациент умрет, чтобы дать другому возможность воспользоваться его кроватью и дыхательным аппаратом", - отметил мужчина. Он добавил, что врачам запретили разговаривать с прессой под угрозой увольнения.

В больницах не хватает коек и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а где-то нет не только этого, но и вообще никаких средств биологической защиты. Мужчина добавил, что уже как минимум 40 врачей и медсестер погибли, но власти скрывают эту информацию.

Ранее индейцам южноафриканской Амазонии предрекли вымирание из-за заражения коронавирусом. Коренные жители тропических лесов Амазонки особенно уязвимы к привезенным болезням, поскольку чаще всего изолированы и не могут выработать иммунитет.