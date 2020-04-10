Число жертв коронавируса в Турции превысило 1 тысячу

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 98 человек, общее число жертв заболевания достигло 1006.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом возросло до 47 029, за прошедшие 24 часа 4 747 тестов на наличие вируса дали положительный результат.