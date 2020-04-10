https://news.day.az/world/1222455.html Число жертв коронавируса в Турции превысило 1 тысячу
Число жертв коронавируса в Турции превысило 1 тысячу
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 98 человек, общее число жертв заболевания достигло 1006.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом возросло до 47 029, за прошедшие 24 часа 4 747 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
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