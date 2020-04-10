https://news.day.az/world/1222471.html В США из-за коронавируса умрут менее 100 тыс. человек - Трамп
В США из-за коронавируса умрут менее 100 тыс. человек - Трамп
Власти США скорректировали свои оценки и считают, что меньше чем 100 тыс. американцев умрут вследствие заражения коронавирусом.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу на брифинге президент США Дональд Трамп.
"Раньше говорили, что минимальное число будет от 100 тыс. до 225 тыс. жертв и до 2,2 млн жизней, если ничего не предпринимать, - сказал он. - Мы посмотрим, что будет в итоге, но сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тысяч".
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