В США из-за коронавируса умрут менее 100 тыс. человек

Власти США скорректировали свои оценки и считают, что меньше чем 100 тыс. американцев умрут вследствие заражения коронавирусом.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу на брифинге президент США Дональд Трамп.

"Раньше говорили, что минимальное число будет от 100 тыс. до 225 тыс. жертв и до 2,2 млн жизней, если ничего не предпринимать, - сказал он. - Мы посмотрим, что будет в итоге, но сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тысяч".