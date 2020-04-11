В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 980 человек

Великобритания отобрала у Испании печальный европейский антирекорд по количеству суточной смертности от COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, за последние сутки от коронавирусной инфекции в Соединенном Королевстве умерли 980 человек, а общее количество смертей с начала эпидемии выросло до 8958.

В Испании на пике эпидемии от коронавирусного заболевания 2 апреля умерли 961 пациентов, а в самой Великобритании 8 апреля скончались 938 человек. На этом фоне сообщается, что премьер-министру Борису Джонсона стало гораздо лучше, и он самостоятельно стал ходить.