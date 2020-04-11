В Мексике объяснили отказ сократить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки

Мексика не могла принять выдвинутое ей в рамках сделки ОПЕК+ предложение сократить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), потому что приложила большие усилия для восстановления ее производства. Об этом заявила в пятницу в телефонном интервью журналисту Хоакину Лопесу-Дориге министр энергетики латиноамериканской страны Росио Нале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Позиция Мексики заключалась в том, что мы не можем согласиться с таким объемом, потому что за полтора года работы правительства мы приложили огромные усилия, как человеческие, так и экономические (для увеличения добычи - прим. ТАСС), потому что добыча нефти падала на протяжении нескольких лет", - сказала она. Нале также отметила, что "не спорила и не ссорилась ни с кем" в ходе видеоконференции, а отстаивала позицию своей страны.

По словам министра, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор внимательно следил за ходом переговоров, а после их завершения позвонил коллеге из США Дональду Трампу. "США собирались сократить [добычу] на 1,5 млн баррелей, а теперь сократят почти на 2 млн", - добавила Нале. Как указал в пятницу Лопес Обрадор, латиноамериканская страна договорилась с Вашингтоном, что реальное уменьшение ее добычи составит 100 тыс. б/с, еще 250 тыс. б/с за нее сократят США.

По данным агентства Bloomberg, переговоры ОПЕК+ и Мексики о сокращении добычи нефти продолжатся в субботу.