Вот какие меры страны Европы принимают для борьбы с COVID-19

Жертвами коронавируса во всем мире стали уже более 102 тысяч человек. Самая сложная обстановка - в США. Там число заразившихся достигло полумиллиона. В десятке стран с наибольшим количеством инфицированных больше половины списка занимает Европа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Она помнит две мировые войны, пережила эпидемию испанки и уверена, что коронавирус ей нипочем. Отпраздновать 105 день рождения Жульен вышла вся улица, соблюдая положенную по карантину дистанцию. Но приподнятое настроение в доме престарелых в Антверпене - едва ли не единичный случай на все королевство. Количество зараженных работников в таких заведениях растет.

Последний анализ цифр по Бельгии показал, что почти 40 процентов умерших от коронавируса COVID-19 - это люди в возрасте, которые находились в таких домах престарелых. На помощь медперсоналу решено мобилизовать армию. Активно набирают и волонтеров.

К волонтерам обращаются и французы. Мэр Бордо взывает к тем, кто умеет шить. Он просит коллективно собрать хлопковые лоскуты, чтобы пошить 800 тысяч масок многоразового использования и раздать их людям. Ассоциация французских мэров рекомендует закрывать лицо всем, чтобы защититься от вируса.

"Я прибегнул к помощи местной ремесленницы, также призвал всех жертвовать хлопок. Мы не можем просить помощи у больших компаний, поэтому приходится справляться своими силами", - объясняет президент ассоциации мэров Верхних Альп Жан Мишель Арно.

В румынском городе Сучава скончался водитель скорой помощи. Десятая часть всех заразившихся в стране - это врачи. И они не исключают, что вирус мутирует.

"Мы видим у пациентов уже известные симптомы: кашель, температуру, проблемы с дыханием. Но позже мы обнаружили у многих пациентов проблемы с пищеварением", - отмечает врач в пульмонологической больнице города Галац Александру Нечифор.

В Сербии чрезвычайное положение будет действовать до конца апреля минимум, в Италии - до 3 мая, Венгрия продлила его на неопределенный срок.

Испания зафиксировала самую низкую смертность от вируса за последние 17 дней - 605 человек за сутки - и задумалась о послаблении карантина. Могут вновь открыться фабрики и стройки.

"Правительство Испании рекомендует использовать маску в качестве дополнительной защиты, особенно при походе на работу или при использовании общественного транспорта с большим скоплением людей, когда труднее поддерживать дистанцию между людьми", - говорит министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла.

А в парижском Нотр-Даме накануне звучали выдержки из текстов Священного Писания. Пусть и небольшое богослужение в присутствии нескольких человек в строительных касках в сгоревшем соборе в разгар пандемии несло в себе послание надежды и возрождения жизни в преддверии главного христианского праздника - Пасхи.