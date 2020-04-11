https://news.day.az/world/1222575.html В Германии число зараженных COVID-19 достигло 117 тысяч человек
В Германии число зараженных COVID-19 достигло 117 тысяч человек
В Германии за сутки выявлено 4133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Институт Роберта Коха, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Общее число заболевших достигло 117 658.
Отмечается, что жертвами вируса за сутки стали 171 человек. В общей сложности погибли 2544 пациента.
Вылечились от болезни 57 443 человека.
По последним данным, в мире зафиксировано 1,7 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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