https://news.day.az/world/1222582.html Число инфицированных коронавирусом в Армении выросло до 966
Число инфицированных коронавирусом в Армении выросло до 966
Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 966, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно новым данным, число смертей от COVID-19 составляет 13, количество вылечившихся - 173.
По состоянию на 10 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении составляло 937, число смертей от опасной инфекции - 12. Таким образом, количество случаев заражения за сутки увеличилось на 29.
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