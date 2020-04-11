Итальянская мафия начала раздавать еду малоимущим на карантине

Итальянская мафия в условиях распространения коронавируса начала раздавать еду малоимущим гражданам, находящимся на карантине, передает Day.Az со ссылкой на Лайф. Криминологи и следователи полагают, что таким образом кланы пытаются укрепить своё положение.

По словам профессора криминологии из Оксфордского университета Федерико Варезе, мафиози ничего не делают просто так и за такими "подарками" стоит холодный расчёт.

- Они делают одолжения [в виде помощи], которые каждый будет обязан вернуть назад в той или иной форме: помогая в чьём-то побеге, держа оружие в руках, продавая наркотики и подобное, - приводит его слова издание The Guardian.

Он добавил, что члены кланов извлекают выгоду из ситуации с CoViD-19, пользуясь проверенной тактикой с раздачей еды. Благодаря этому приёму им удаётся даже продвигать политиков на выборах, так как они могут оказывать давление на избирателей. Глава офиса прокурора итальянской коммуны Катандзаро Никола Граттери выразил опасения, что, если власти страны в условиях кризиса не помогут нуждающимся, они могут стать марионетками в руках мафии.