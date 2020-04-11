В Беларуси число жертв коронавируса выросло до 23 человек

Число умерших с диагностированным COVID-19 в Беларуси выросло до 23, на стационарном лечении в медучреждениях находятся более 2 тысяч пациентов.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минздрава республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Беларуси , по состоянию на пятницу, общее число инфицированных составляло 1981, сообщалось о 19 умерших.

"На 11 апреля 2020 года на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек... Умерли 23 пациента с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в республике достигло 2226.

В Минздраве отметили, что у проходящих лечение в основном заболевание протекает в легкой или средней форме. В поддержке аппарата искусственной вентиляции легких нуждаются 52 пациента, выздоровели 172 человека, добавили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.