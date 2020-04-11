В Греции выписали штрафы почти на €5 млн за нарушения ограничений при пандемии

Полиция Греции выписала гражданам с 23 марта штрафы на общую сумму €4 млн 738 тыс. за нарушение запрета на бесцельный выход из дома и передвижение на автомобилях. Об этом сообщила в субботу газета Ethnos со ссылкой на данные греческой полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сведения о штрафах объявляются ежедневно, полицейские проводят проверки на дорогах, останавливая проезжающие машины и проходящих пешеходов. Штраф за каждое такое нарушение составляет €150.

"С 23 марта, когда начал действовать запрет на бесцельный выход из дома и передвижение на автомобилях, были выявлены 31 тыс. 592 нарушения по всей стране. За это наложены штрафы в размере €4 млн 738 тыс.", - отмечает издание.

В связи с улучшением погоды граждане стали чаще выходить на улицу, и число штрафов в последние дни увеличилось. Так, в пятницу полицейские наложили 2 451 штраф за неоправданные поездки по всей стране по сравнению с 2 286 в четверг и 2 104 в среду.

Что касается запрета на работу промтоварных магазинов, кафе, ресторанов, баров, парикмахерских и других объектов, то всего с начала действия этой ограничительной меры 12 марта полицией были зафиксированы 394 нарушения, арестованы 378 человек. За такие нарушения им грозит штраф в €5 тыс. и два года тюрьмы. Штрафы в размере €5 тыс. выписываются и тем, кто нарушает правила обязательного 14-дневного карантина после возвращения из-за границы.

Как сообщило правительство, все штрафы за карантинные нарушения будут переводиться на укрепление системы здравоохранения и поддержку врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.