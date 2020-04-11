В Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Москве тяжелая, больницы работают в авральном режиме. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью программе "Большая игра" на Первом канале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация и в Москве, и в Санкт-Петербурге (но в большей части в Москве) достаточно напряженная, потому что количество заболевших людей растет <...> Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме", - сказал он.