В Швеции число заразившихся коронавирусом превысило 10 тыс. человек

Число случаев инфицирования новым коронавирусом возросло за сутки в Швеции с 9 685 до 10 151 (101 заразившийся на 100 тыс. человек населения). Количество пациентов, умерших после заражения новым коронавирусом, увеличилось на 17 и достигло в субботу 887, сообщило управление здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В королевстве 789 человек находятся в отделениях интенсивной терапии, из них 595 - мужчины.

Случаи инфицирования подтверждены в домах престарелых в 18 из 21 региона страны.

Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести школы старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение. Детсады, школы начальных и средних классов по-прежнему работают.