https://news.day.az/world/1222719.html Неизвестные сообщили о "минировании" шести самолетов в России
Неизвестные сообщили о "минировании" шести самолетов в России
Неизвестные прислали в экстренные службы сообщения о "минировании" шести самолетов, следующих в Москву и из Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.
"Поступила анонимная информация о "минировании" шести воздушных судов, находящихся в воздухе, летящих в Москву и из Москвы", - сказал собеседник агентства.
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