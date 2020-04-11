Неизвестные сообщили о "минировании" шести самолетов в России

Неизвестные прислали в экстренные службы сообщения о "минировании" шести самолетов, следующих в Москву и из Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

"Поступила анонимная информация о "минировании" шести воздушных судов, находящихся в воздухе, летящих в Москву и из Москвы", - сказал собеседник агентства.