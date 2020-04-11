https://news.day.az/world/1222750.html США обошли Италию и вышли на первое место по числу жертв пандемии
США обошли Италию и вышли на первое место по числу жертв пандемии
Соединенные Штаты обошли Италию и вышли на первое место в мире по числу смертей от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Такую информацию привел в субботу университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, передает ТАСС.
По данным университета, к настоящему моменту в США зафиксировано 18 860 летальных исходов, в Италии - 18 849.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре