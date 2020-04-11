Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 150 тыс. человек

Количество заразившихся коронавирусом в Италии с начала пандемии превысило 150 тыс. человек, составив 152 271 случай. Число умерших достигло 19 468. Такие данные приводит в субботу Департамент гражданской защиты страны, передает ТАСС.

По данным департамента, суточный прирост заражений в Италии составил 4694 случаев против 3951 сутками ранее. Темпы смертности ускорились до 619 человек в сутки против 570 днем ранее.