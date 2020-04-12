Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 767

В Узбекистане зарегистрировано еще 38 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство здравохранения страны.

Общее число зараженных достигло 767, 4 человека скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.