Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 767

Мехрибан Алиева: Сострадание, милосердие, гуманизм, щедрость, стремление совершать благие дела, быть рядом с теми, кто нуждается в помощи, были и сегодня продолжают оставаться нашими важнейшими жизненными ценностями - ФОТО

11 апреля 19:25, Политика 5 068