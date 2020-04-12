В Москве устроят масштабную дезинфекцию

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории столицы 12 апреля устроят очередную масштабную дезинфекцию. Об этом сообщает gazeta.ru.

Так, работники комплекса городского хозяйства дезинфицирующими средствами проведут обработку дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. При этом они уделят особое внимание дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, а также входов в метро и пространств перед ними, транспортно-пересадочных узлов и остановок.

Также тщательной дезинфекции подвергнутся территории МФЦ, общественные туалеты, станции подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.