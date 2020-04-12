От COVID-19 излечились более 400 тысяч человек в мире

В мире число излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19 превысило 400 тысяч человек. Об этом сообщает портал worldometrics.

Так всего в мире вылечились 400 708 пациентов.

Согласно данным портала, положительный результат на анализы на коронавирус за время пандемии получили более 1,7 млн граждан.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 108 042 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.