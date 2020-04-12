За сутки в Китае зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом

Количество заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за последние сутки на 99, из них 97 прибыли из-за границы. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За сутки от вызываемого коронавирусом заболевания никто не умер, 50 человек поправились и были выписаны из больниц. Два местных случая заражения были зафиксированы в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Общее число подтвержденных случаев заражения в КНР достигло 82 052, умерли 3 339 человек, 77 575 вылечились. Еще 1 138 человек по-прежнему находятся на лечении, состояние 139 оценивается как тяжелое.

Общее число ввозных случаев достигло 1 280, из них 799 еще проходят лечение (состояние 36 оценивается как тяжелое), 481 пациент выздоровел.

В центральной провинции Хубэй - эпицентре вспышки заболевания в КНР - за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заражения, ни один человек не умер.

С начала этого месяца власти Китая также публикуют статистику по бессимптомным случаям заражения коронавирусом. За минувшие сутки число лиц с положительным тестом на вирус и отсутствием симптомов заболевания увеличилось на 63, 12 из них прибыли из-за рубежа. В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 1 086 таких пациентов, 332 из этого числа - ввозные случаи.