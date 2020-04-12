В Венесуэле продлили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Руководство Венесуэлы приняло решение продлить на месяц действие режима чрезвычайного положения, который был введен 13 марта президентом страны Николасом Мадуро в связи с распространением нового коронавируса. Об этом в субботу сообщила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес в эфире государственного телевидения республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня президент Николас Мадуро принял решение продлить действие режима повышенной готовности на 30 дней, - заявила политик. - Необходимо продолжать соблюдение карантина". По данным властей, в Венесуэле зафиксировано 175 случаев заражения коронавирусом, девять человек умерли.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.