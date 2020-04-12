https://news.day.az/world/1222809.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло сегодня на юге Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 02:03 по тбилисскому времени у села Ороджолари, в 4 километрах от города Ниноцминда.
Эпицентр находился на глубине 3 километров. Землетрясение не вызвало повреждений.
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